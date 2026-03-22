阪神の門別啓人投手が、22日のオープン戦、オリックス戦（京セラドーム大阪）で1軍合流した。門別は18日のファームリーグ・オリックス戦で登板。2イニングをパーフェクトで2三振を奪っていた。この試合が、春季キャンプ中に発症した腰の張りからの復帰登板だった。門別に加え、長坂拳弥捕手、戸井零士内野手、ジーン・アルナエス内野手も京セラドーム大阪に姿を現した。