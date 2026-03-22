タレント明石家さんま（70）が22日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。15日に肺炎のため千葉県内の病院で死去した大相撲の元大関若嶋津で元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんをなつかしんだ。若嶋津さんは85年、アイドル歌手の高田みづえさんと結婚。フジテレビ系クイズ番組「なるほど！ザ・ワールド」で高田さんと共演していたさんまも披露に招待された。さんまは当時、高田さんとウワサにな