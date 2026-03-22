元乃木坂46松村沙友理（33）が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。第1子出産後、初のテレビ出演で笑顔を振りまいた。オープニングで爆笑問題田中裕二に「まずはさゆりんごね、めでたく“ままりんご”になりました。おめでとうございます」と祝われると、スタジオからは大きな拍手。続けて「ママになって最初のテレビ出演」と紹介されると、松村は「そうなんです。ドキドキしてます」と照れ笑いした。太