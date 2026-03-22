ダイソーの『アルミ電卓（ピンク、ゴールドカラー）』は、300円とは思えない高級感と使いやすさが魅力。上品なアルミボディに加え、押しやすいキーと心地よいタップ音、電池・ソーラー両用の実用性も兼ね備えた、見た目も機能も優秀な高見え文具です。これは人気が出そうな予感…！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミ電卓（ピンク、ゴールドカラー）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソ