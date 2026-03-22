コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。毎日メイクしているのに、なんだか目元が重く見える…。そんな違和感を感じたことはありませんか？実はその原因、アイシャドウの「塗り方」にあるかもしれません。アイシャドウは目元の印象を大きく左右するパーツですが、塗る範囲や重ね方を間違えると、逆に古い印象に見えてしまうことも少なくないんです。今回は、意外とやりがちなNGアイシャドウ習慣と、今っぽく見える正しい塗り