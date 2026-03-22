またしてもダイソーに、東京ガールズコレクションとのコラボ新作が登場！今回も電気小物がたくさん出ている中、とんでもない商品を発見しました！なんと電池残量をハート形のLED表示で確認できちゃう♡見た目のデザイン性が高く、おしゃれに使えますよ。さらに、イヤホンの収納方法にも秘密アリ…！チェックはお早めに！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：完全ワイヤレスイヤホン（ TWS008、クリア×ブラック）価格：