ダイワロイネットホテル銀座PREMIERは、3月9日にリニューアルオープンした。フォースルームとジュニアスイートの2種類の客室を新設した。「フォースルーム」3室は約72平方メートルで5人まで利用できる。室内には畳の小上がりを設け、麻の葉をモチーフにした組子細工のパネルや障子、木の間仕切りなどを配し、随所に和のデザインを取り入れた。「ジュニアスイート」7室は約56平方メートルで3人まで利用できる。いずれも電子レンジや