セリアのキッチンコーナーで、地味ながらも「これぞ名品」と呼びたいアイテムに出会いました。110円（税込）の「クックネット調理用網」です。余分な脂を落としてヘルシーに仕上げる工夫が詰まった、直径約16.8cmのステンレス製ネット。調理から盛り付けまでこれ1つでこなせる、驚きの使い勝手をレポート！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クックネット調理用網価格：￥110（税込）サイズ（約）：直径16.8×1cm販売ショッ