ダイソー姉妹店スタンダードプロダクツが、なんとディズニーと待望の初コラボ！発売後すぐに話題になり、売り切れアイテムが出ている店舗もちらほら…。筆者もなんとか気になる商品をゲットできたのでご紹介します！あの人気キャラがモチーフのユーティリティーケースは、デザイン性も機能性も高くて便利♡おすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ユーティリティケース（ドナルドダック）価格：￥330（税込）