◆東京マリオットホテルの初夏限定メロンアフタヌーンティー。高知県の契約農園から直送の2種マスクメロンを使用！東京マリオットホテルの「Lounge＆Dining G」で、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで「MELONyque Afternoon Tea」を開催。ホテル専用の契約農園である、高知県「西島園芸団地」から直送された2種のマスクメロンを主役に、「メロンパフェ」や「メロンショートケーキ」などが揃う。初夏の新緑きらめく御殿山の地