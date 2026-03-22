タレントの辻希美（38）が20日、Instagramを更新。生後7カ月の次女・夢空ちゃんと愛犬が背比べしている様子を公開した。【映像】辻希美、授乳中の無防備な姿2025年8月8日に第5子となる夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽（45）とともに3男2女を育てている辻。Instagramでは、授乳中の無防備な姿やオムツアートで生後7カ月をお祝いしている写真など、夢空ちゃんの育児の様子を発信している。辻希美、次女・夢空ちゃ