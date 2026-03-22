AIは人間より賢く、ロボットは疲れない。そんな時代に、人間は本当に必要とされ続けるのだろうか。ソニーグループのエンジニア・礒津政明さんは、だからこそ「人間の不完全さ」にこそ価値があると語る。著書『父が娘と語り尽くす 深く、わかりやすく、とんでもなく熱い テクノロジー全史』（実務教育出版）より、女子高生の娘との対話形式で、その理由を紹介する――。写真＝iStock.com／greenbutterfly※写真はイメージです - 写