【女子ボートレーサー・インタビュー 奥村明日香（２４＝福岡）後編】――現時点の課題は奥村もう全部なんですけど、スタートが遅いので、とりあえずはスタートをコンスタントに行けるようにしたいです。乗り心地がいい時はレースができるけど、乗り心地が悪い時の対応が下手ですね。――調整で大事にしていることは奥村乗り心地を大事にしています。手前のかかり、初動が良ければ乗れますね。――憧れているレーサー