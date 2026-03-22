(Photo by Ari Hatsuzawa)読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る連載エッセイ。「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」過去3回優勝の日本代表は初めて準々決勝で敗退。中江さんは見慣れた日本のプロ野球との違いに驚きながら、中国の古典を解説した『世俗の価値を越えて菜根譚』（鉄筆）を引き、改めて「教わる」側としての覚悟が必要ではないかと考えま