根をつめて執筆してベッドに倒れ込み、夫に背中や腰を揉（も）んでもらい「あーそこそこ！」と悶絶（もんぜつ）していて思いだした。子供の頃、こんな大人を不思議な気分で眺めたことを。顕微鏡を覗（のぞ）くのが主な仕事だった父にはよく「背中を踏んでくれ」と言われた。私は父の背中をぎゅうぎゅうと踏みつけたり腰に乗ったりしながら、なぜこんなことが気持ちいいのだろうと首を傾（かし）げていた。凝る、という感覚がわか