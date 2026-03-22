台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン）（28）が2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。美しいスタイルが際立つショーパン姿を披露した。雪が残る冬景色をバックに林さんは、ショートパンツとロングブーツを合わせたコーデや、黒ジャケットを羽織ったデニム姿などオフショットを20枚投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ファーのアウターを羽織り、黒い