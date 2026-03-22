気になる男子が他のクラスにいた場合、話しかけるキッカケがなく困ってしまうもの。では一体、どのようなキッカケを作れば、自然に話しかけることができるのでしょうか。そこ今回は、みなさんが積極的に会話できるように、「他のクラスの男子に話しかけるキッカケ７パターン」を紹介させて頂きます。【１】登校のときに元気に挨拶する。登校での挨拶は、毎日訪れるチャンスです。「おはよう！」という挨拶に加えて、「寒いね。」と