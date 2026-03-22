巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が２２日、オープン戦最終戦となる楽天戦を前に１軍に再合流。東京ドームで行われている試合前練習に参加し、投手陣から拍手で迎えられた。最速１５２キロの変則右腕で、武器のシンカーは左投手のカーブのような独特の軌道を描く。新人ながらキャンプは１軍で完走したが、オープン戦４試合、４イニングを投げて防御率１１・２５。「ボール先行はもちろん良くないし、ストライク