◆センバツ第４日▽１回戦神戸国際大付―九州国際大付（２２日・甲子園）神戸国際大付の石原悠資郎（３年）が５回２死一塁で中前打を放った。鋭い打球で遊撃手の右を抜き、チャンスを拡大。初回１死二塁、３回１死二塁の同点の好機では２打席連続の空振り三振に倒れたが、第３打席でＨランプをともした。その後暴投の間に二塁まで進塁するも、後続が三振に倒れ、得点にはつながらなかった。名前の由来は昭和の大スター・石