タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が22日、自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久2026開幕戦で今季のコスチューム姿を披露した。「GoodMornig昨日は#S耐開幕戦inもてぎ土曜日ありがとうございましたついにサーキットに戻ってきた〜！って感じで初日からとっても楽しい1日でした」とスーパー耐久2026開幕戦を振り返り、「そして今シーズンのコスチュームも初お披露しましたどうかな？？