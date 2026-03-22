西武前監督の松井稼頭央氏（50）の妻で元タレントの松井美緒さん（52）が22日までに自身のインスタグラムを更新。長女で女優の松井遥南（25）との親子ショットを披露した。現在は雑貨セレクトショップを営む美緒さんはサックスブルーのシャツ姿で紺のトレーナー姿の遥南の肩を抱き、グラスを手にしたショットをアップ。「じいじの78歳の誕生日祝いで娘とぱちり」とつづった。美緒さんの投稿に、フォロワーからは「いい写