乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演した。松村は昨年12月に結婚と妊娠を公表し、今月12日に第1子出産を報告した。今回は出産後初のテレビ出演で、MCの爆笑問題・田中裕二から「めでたくママりんごになりました」と祝福を受けると、「ありがとうございます」と笑顔。太田光から「ちょっと大人っぽく、お母さんっぽく