仲の良い友人同士でも、意外と知らないのが本当の懐事情。「お金がなくて大変」と言っていても、その裏に思わぬ事実が隠れていることも……。大学時代の友人の「まさかのひと言」小林彩さん（仮名・38歳）は、都内で夫と小学生の娘1人と暮らす会社員です。夫の年収は約650万円、彩自身はパート勤務で年収200万円ほど。世帯収入は平均的ですが、子どもの学費や習い事、家計のやりくりに追われ、思うように貯金ができませんでした。