今年11月、アメリカ・カリフォルニア州では、資産10億ドル以上の超富裕層に一時的に5％課税するかどうかを住民投票で決める予定です。富裕税導入の背景には貧富格差是正や州財政の補填がありますが、賛否は分かれています。この記事では、超富裕層の税負担の実態や税回避の手法、アメリカ経済への影響を解説します。富裕税導入の背景と賛否アメリカ・カリフォルニア州では、10億ドル以上の資産を持つ超富裕層に対する一時的な5％課