「ニュースで終わらない。――その先にある物語を、スクリーンへ」をキャッチフレーズに、多彩な作品が集まる「TBSドキュメンタリー映画祭 2026」（４月10日まで、東京含む全国６都市で開催）。2021年から始まったこの映画祭で、数あるラインナップの中でも、ひときわ深い余韻を残すのが『War Bride 2奈緒と4人の戦争花嫁』です。監督を務めた川嶋龍太郎さんは、『半沢直樹』『下町ロケット』などのヒットドラマを手掛けた人物。