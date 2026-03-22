私はホナミ。夫のマモルと娘のエリカ（年長）、息子のユウゴ（2歳）と暮らしています。半年前に引っ越してきて、エリカは認可外保育施設に入りました。しかし園の対応にはいろいろと気になることが……。私は配られたアンケートに要望を記入して提出しました。すると園長先生は謝罪と見せかけて私のことを牽制し、あげく自分たちに都合の悪い意見は揉み消してきたのです。事態を楽観視していたマモルも、ようやく私の不安を理解し