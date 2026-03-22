「親の心子知らず」なんてことわざにもあるように、親がどれだけ心配しても子どもにはあまり響かないことってよくありますよね。成長するに連れ親の心も理解できるようにもなりそうですが、それまでの道のりが長い！そして今日もわが子に頭を抱えるママからお悩みが寄せられました。『中学生のうちの子。少しでも心配した言葉を投げかけただけで「キモい！」「ウザい！」と言われてしまい、本当に落ち込みます』状況が目に浮かぶ