＜フォーティネット・ファウンダーズカップ3日目◇21日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが終了した。日本勢15人のうち10人が決勝ラウンドに進出。17位から出た原英莉花が1イーグル・4バーディ・2ボギーの「67」で回り、首位と8打差のトータル9アンダー・5位タイにつけている。〈写真〉原英莉花の最新スイング“浅い沈み込み”に進化！「66」をマークした畑岡奈