＜LIVゴルフ第5戦 at 南アフリカ3日目◇21日◇ザ・クラブatステインシティ（南アフリカ）◇7557ヤード・パー71＞南アフリカおよびアフリカ大陸で初開催のLIVゴルフは、第3ラウンドが終了した。2イーグルを含む「64」をたたき出したブライソン・デシャンボー（米国）がトータル21アンダーで単独首位に浮上。シンガポール大会に続く2試合連続Vをねらう。【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？地元・南アフリ