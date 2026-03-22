人口減少により公共交通の維持が課題となっている。新潟市の新潟交通は運転手不足を理由に減便を発表した。地方の公共交通をどう維持していくのか…花角知事は交通事業者に対する赤字補填などの支援に取り組む考えを示した。 ■運転手不足に利用者減少…厳しい運営続く“公共交通” 県議会連合委員会。議題となったのは、電車やバスなど交通事業者の厳しい経営環境についてだ。未来にいがたの上杉知之県議は「人口減少はすなわ