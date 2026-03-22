アラビア湾を航行してホルムズ海峡へ向かう貨物船＝19日/AP（CNN）トランプ米大統領は21日、イランが48時間以内に脅しのない形でホルムズ海峡を全面的に再開しなければ、イランの発電所を「攻撃して、壊滅させる」と威嚇した。トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「もしイランが、この時点から48時間以内に、脅迫なしにホルムズ海峡を完全に開放しなければ、米国はイランのさまざまな発電所を攻撃し、壊滅させ