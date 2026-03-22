鳥取市長選は２２日告示され、４選を目指す現職と新人２人の計３人が立候補を届け出た。投開票は２９日。立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で現職の深沢義彦氏（７３）（自民・立民推薦）、元市経済観光部長の大田斉之氏（６４）、前市議の柳大地氏（３５）。現市政への評価が争点となる。