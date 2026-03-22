アメリカのトランプ大統領は21日、イランへの軍事作戦をめぐり「イラン政府が交渉を望んでいる」と述べたうえで、アメリカ政府は交渉に応じる意向が無いとの考えをあらためて示しました。トランプ大統領は21日、SNSで「イランの指導部は消滅し、海軍と空軍は壊滅し、防衛能力は完全に失われた」と述べ目標を達成したことを強調しました。さらに、トランプ大統領は「イランは取引を望んでいる。しかし私は望まない！」と述べ、交渉