総合格闘家の皇治さん（36）が2026年3月13日、自身のインスタグラムを更新。俳優の窪塚洋介さん（46）とゴルフを楽しむ様子を披露した。「めちゃenjoy」皇治さんは、「窪塚洋介さんとゴルフ」と報告し、窪塚さんとの2ショットなどを投稿した。「めちゃenjoy。楽しかったー」といい、「洋介さん、たっちゃんは俺のゴルフライバル」とつづっていた。最後は、「ええOFF日やったー」と締めくくっていた。インスタグラムに投稿された写