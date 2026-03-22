【ACTION 謝る】悪くなくても謝らないといけないときのフレーズ「こちらもきちんと確認すべきでした」 相手を一方的に責めないのが関係維持のコツ 寝坊しての遅刻や書類の作成ミスなど、仕事上で自分に非があった場合、相手に対して謝罪するのは当然のことです。では、こちらに落ち度がなかった場合でも謝罪すべきでしょうか？ 例えば、相手の連絡ミスで大事な打ち合わせに参加できなかったとします。相手はきちんと日