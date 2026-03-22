自分が知らない土地では信頼のおける案内人を得るべき理由 知られざる孫氏の歩みとは？ 敵の侵攻を受けて立つならともかく、それ以外の戦争では他国の領内を進軍することになる。そこが敵国であろうと第三国であろうと、地理に不案内であることに変わりはなく、行く手には山岳や森林地帯、険阻な要害もあれば、沼沢が広がっているかもしれない。 迂う 闊かつに進軍して行き詰まれば万事休す。自ら死地に跳び込むような愚行を