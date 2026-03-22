同じ名前の神社がたくさんあるのはなぜ？分霊によって同じ名前の神社が増えていく 人気のある神社は多くの分社が建てられたから 同じ名前の神社とは、八幡宮・稲荷神社・天満宮・春日神社などのことです。頭に地名や由緒に関わる名称がついていたりしますが、社号の根幹部分は共通している神社群のことです。なぜ、そうした神社がたくさんあるのでしょうか。それは、八幡神や稲荷神などの信仰が広まり、多くの人がお祀りしたいと