ちとせよしのを「BLT MONSTER」表紙に抜擢！ “肉感・肌感・質感”を真正面から表現。「BLT MONSTER Round 8」4/2(木)発売!! 冴木柚葉、BLT MONSTERで魅せる生命力あふれる姿。 4月2日（木）に発売の「BLT MONSTER Round 8」に、『王様のブランチ』（TBS系）のリポーターや女優として多方面で活躍する冴木柚葉が登場する。 「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサ