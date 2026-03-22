第98回選抜高校野球大会が3月19日に開幕する。今年も横浜・織田翔希、山梨学院・菰田陽生、沖縄尚学・末吉良丞の好投手“BIG3”が注目を集めているが、過去の大会では、本職ではなかったものの、後のプロ野球界のスターたちもセンバツのマウンドに上がっている。【久保田龍雄/ライター】【写真】センバツで輝いた甲子園の名選手たち清原のほうが直球に伸びがあった満塁のピンチにリリーフし、打者5人をパーフェクトに抑えたの