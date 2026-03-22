１９日、済南市で開花したアンズ。（済南＝新華社記者／徐速絵）【新華社済南3月22日】中国山東省済南市では、ここ数日の気温の上昇に伴ってアンズの花が次々と咲き、街に春の息吹が漂っている。１９日、済南市で開花したアンズ。（済南＝新華社記者／徐速絵）１９日、済南市で開花したアンズ。（済南＝新華社記者／徐速絵）１９日、済南市で開花したアンズ。（済南＝新華社記者／徐速絵）１９日、済南市で開花したアンズ。（済