無印良品では、食品をはじめ、キッチン用品や日用品、家具などさまざまな商品を販売しています。なかには、手ごろな99円以下で購入できる商品もあります。そこで今回は、2026年3月20日から始まる「無印良品週間」にチェックしたい、99円以下で買える高評価商品を紹介します。非常用バッグに入れておくと便利な商品も●EVAクリアケース・ミニ小物を持ち運ぶのに便利なミニサイズのケースです。サイズは約85×73mmで、バッグのなかで