脳の血管が一時的に詰まることで神経症状が現れるTIAは、症状が短時間で消失するため軽く考えられがちです。しかし、TIAは脳梗塞へと進展する可能性が高い重要な警告サインであり、決して見過ごしてはいけません。ここでは、TIAの定義や発生のメカニズム、そしてなぜTIAが重要視されるのかについて、基礎的な知識を詳しく解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅ