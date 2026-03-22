脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで脳組織が障害を受ける疾患の総称です。突然発症することが多く、命に関わる重大な病気として知られています。しかし、前兆となるサインを見逃さず早期に対処することで、後遺症を軽減したり予防したりできる可能性があります。本記事では、脳卒中の具体的な症状や前兆、発症の原因、診断に必要な検査、そして治療法について、専門的な知識をわかりやすく解説します。適切な知識を