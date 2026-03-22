胃の痛みや胃もたれがあるのに、検査では異常が見つからない――そんな症状に悩まされている方は少なくありません。この「機能性ディスペプシア」は、食事の内容や摂り方、ストレスが深く関わっているといわれています。ここでは、症状の特徴や食事との関係、胃の機能に影響を与える要因について解説します。適切な知識を持つことで、日常生活での改善の糸口が見つかるかもしれません。 監修医師：中路 幸之助（医療