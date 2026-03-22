韓国で3歳の娘を虐待して死亡させた疑いのある30代の実母が、共犯の男とともに逮捕された。【衝撃】生後4カ月の乳児を投げ飛ばし、顔を踏み…韓国女性の非道な蛮行3月19日、法曹界によると、水原（スウォン）地裁・安山（アンサン）支部のクォン・チャンファン令状専担部長判事は同日、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法上の児童虐待致死の疑いがある30代女のAに対する勾留質問を行い、拘束令状を発付した。また、被害児童の遺体