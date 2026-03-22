三笘薫が、復帰戦で“らしさ全開”のキレキレドリブルを披露し、ファンを沸かせた。ブライトンは現地３月21日、プレミアリーグ第31節でリバプールとホームで対戦。ダニー・ウェルベックの２ゴールで２−１の勝利を収めた。前々節のアーセナル戦で左足首を痛め、前節を欠場していた三笘は76分から途中出場。いきなり違いを見せつける。77分、速攻の流れから左サイドでボールを受けると、緩急をつけたドリブルで一気に加速。