●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 3/19終値 決算期 1積水ハウスＲ7.40 91,40026/04 2ホテルリート6.65 77,80026/12 3マリモリート6.37110,00026/06 4ミラースＲ6.29 89,00026/02 5ＩＮＶ6.15 61,60026/06 6霞