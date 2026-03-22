アニメーション映画監督・細田守さんの過去最大規模の展覧会「細田守の原点/展」が、2026年6月20日(土)から8月31日(月)まで、東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで開催されることが発表された。さらに、『時をかける少女』が初の4K版で全国リバイバル上映されることも明らかになった。【画像】『サマーウォーズ』場面写真。細田作品の「青い空、白い雲」を象徴する1枚「細田守の原点/展」キービジュアル。『サマーウォーズ』の夏希