王文涛商務部長は3月20日、北京でアップル社のティム・クック最高経営責任者（CEO）と会見しました。双方は中米経済・貿易関係、アップル社の中国での事業展開などについて意見を交換しました。王部長は、「中国は開放的な世界経済の構築に力を入れており、中国の経済発展は激動する世界に安定性と確実性を提供している。中国は引き続きハイレベルな対外開放を推進し、安定し、強靱（きょうじん）でグリーンかつ革新的な産業チェー