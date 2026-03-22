WHOのテドロス事務局長【カイロ共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は21日、X（旧ツイッター）への投稿で、スーダンで医療施設が攻撃を受け少なくとも64人が死亡したと明らかにした。犠牲者には子どもや看護師、医師、患者らが含まれているという。スーダンでは2023年4月に始まった国軍と準軍事組織、即応支援部隊（RSF）の内戦による深刻な人道状況が続いている。